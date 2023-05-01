دليل الشركات
Certn
Certn الرواتب

نطاق رواتب Certn يتراوح من $60,581 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ الموارد البشرية في الطرف الأدنى إلى $123,533 لـ متخصص تكنولوجيا المعلومات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Certn. آخر تحديث: 8/17/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $91.5K
الموارد البشرية
$60.6K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$124K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Certn، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

موارد أخرى