Certarus
Certarus محلل بيانات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل بيانات in Canada في Certarus من CA$93.1K إلى CA$132K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Certarus. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$76.3K - $86.8K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$67.4K$76.3K$86.8K$95.8K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Certarus?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Certarus in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$132,339. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Certarus لوظيفة محلل بيانات in Canada هو CA$93,086.

