CERN مهندس ميكانيكي الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس ميكانيكي in Switzerland في CERN من CHF 54.3K إلى CHF 77.1K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CERN. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$76.2K - $90.3K
Switzerland
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$67.1K$76.2K$90.3K$95.3K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في CERN?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في CERN in Switzerland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CHF 77,081. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CERN لوظيفة مهندس ميكانيكي in Switzerland هو CHF 54,292.

موارد أخرى

