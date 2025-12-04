دليل الشركات
CERN
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مساعد إداري

  • جميع رواتب مساعد إداري

CERN مساعد إداري الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مساعد إداري in Switzerland في CERN من CHF 33.2K إلى CHF 46.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CERN. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$43.9K - $51.7K
Switzerland
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$41K$43.9K$51.7K$57.1K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مساعد إداري المساهمات في CERN لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في CERN?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مساعد إداري الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مساعد إداري في CERN in Switzerland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CHF 46,188. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CERN لوظيفة مساعد إداري in Switzerland هو CHF 33,161.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ CERN

الشركات ذات الصلة

  • Lyft
  • Square
  • Intuit
  • SoFi
  • Microsoft
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cern/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.