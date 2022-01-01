دليل الشركات
Ceridian
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Ceridian الرواتب

نطاق رواتب Ceridian يتراوح من $52,260 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ خدمة العملاء في الطرف الأدنى إلى $279,390 لـ الموارد البشرية في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Ceridian. آخر تحديث: 8/17/2025

$160K

احصل على الأجر، لا التلاعب

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان جودة البرمجيات

مصمم المنتج
Median $92K
خدمة العملاء
$52.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
الموارد البشرية
$279K
التسويق
$137K
مدير تصميم المنتج
$106K
مدير المنتج
$67.4K
مدير المشاريع
$82.6K
مُوظِّف
$68.6K
مدير هندسة البرمجيات
$111K
مهندس حلول
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
مدير البرامج التقنية
$101K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع السهم
RSU

في Ceridian، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 3 سنوات:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوي)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوي)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوي)

هل لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع Levels.fyi للتفاعل مع موظفين من شركات مختلفة والحصول على نصائح مهنية والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Ceridian هو الموارد البشرية at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $279,390. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Ceridian هو $92,000.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Ceridian

شركات ذات صلة

  • Unisys
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • شاهد جميع الشركات ➜

موارد أخرى