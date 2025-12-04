دليل الشركات
Cerence
Cerence مدير برامج الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير برامج in Taiwan في Cerence من NT$1.67M إلى NT$2.28M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cerence. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$58.4K - $70.5K
Taiwan
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$54.5K$58.4K$70.5K$74.4K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Cerence?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج في Cerence in Taiwan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NT$2,278,250. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Cerence لوظيفة مدير برامج in Taiwan هو NT$1,669,407.

موارد أخرى

