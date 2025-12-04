دليل الشركات
Cerence
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

Cerence عالم بيانات الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cerence. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$101K - $118K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$93.6K$101K$118K$131K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 1 المزيد من عالم بيانات المساهمات في Cerence لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Cerence?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض عالم بيانات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Cerence in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$181,038. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Cerence لوظيفة عالم بيانات in Canada هو CA$129,313.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Cerence

الشركات ذات الصلة

  • AECOM
  • Cerner
  • EPAM Systems
  • General Motors
  • Rakuten
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerence/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.