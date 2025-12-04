دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مسؤول توظيف in Canada في Cerebras Systems من CA$84.6K إلى CA$118K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cerebras Systems. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$65.6K - $77.2K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$61.2K$65.6K$77.2K$85.2K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Cerebras Systems، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مسؤول توظيف في Cerebras Systems in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$117,810. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Cerebras Systems لوظيفة مسؤول توظيف in Canada هو CA$84,582.

