Cerebras Systems تسويق الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض تسويق in United States في Cerebras Systems من $398K إلى $557K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cerebras Systems. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$432K - $523K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$398K$432K$523K$557K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من تسويق المساهمات في Cerebras Systems لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Cerebras Systems، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تسويق في Cerebras Systems in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $556,800. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Cerebras Systems لوظيفة تسويق in United States هو $398,400.

