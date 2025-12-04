دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس برمجيات in Canada في Cerebral Care من $86.9K إلى $124K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cerebral Care. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$99.6K - $117K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$86.9K$99.6K$117K$124K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

💰 عرض الكل الرواتب

ما هي المستويات المهنية في Cerebral Care?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Cerebral Care in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $124,020. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Cerebral Care لوظيفة مهندس برمجيات in Canada هو $86,920.

