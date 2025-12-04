دليل الشركات
Cerebral Care
Cerebral Care مدير منتجات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير منتجات in United States في Cerebral Care من $156K إلى $218K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cerebral Care. آخر تحديث: 12/4/2025

$169K - $204K
United States
$156K$169K$204K$218K
أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Cerebral Care in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $217,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Cerebral Care لوظيفة مدير منتجات in United States هو $155,625.

