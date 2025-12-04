دليل الشركات
Cerberus Capital Management
  • الرواتب
  • مستثمر رؤوس أموال مخاطرة

  • جميع رواتب مستثمر رؤوس أموال مخاطرة

Cerberus Capital Management مستثمر رؤوس أموال مخاطرة الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مستثمر رؤوس أموال مخاطرة in United States في Cerberus Capital Management من $275K إلى $393K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cerberus Capital Management. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$316K - $369K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$275K$316K$369K$393K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Cerberus Capital Management?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مستثمر رؤوس أموال مخاطرة في Cerberus Capital Management in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $392,828. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Cerberus Capital Management لوظيفة مستثمر رؤوس أموال مخاطرة in United States هو $275,315.

موارد أخرى

