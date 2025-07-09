دليل الشركات
CERATIZIT
CERATIZIT الرواتب

متوسط راتب CERATIZIT هو $120,893 لـ المبيعات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في CERATIZIT. آخر تحديث: 8/17/2025

$160K

المبيعات
$121K
الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في CERATIZIT هو المبيعات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $120,893. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في CERATIZIT هو $120,893.

