Ceragon Networks
Ceragon Networks مهندس برمجيات الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ceragon Networks. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$29.7K - $34.5K
Romania
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$26.2K$29.7K$34.5K$38K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Ceragon Networks?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Ceragon Networks in Romania تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RON 167,106. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ceragon Networks لوظيفة مهندس برمجيات in Romania هو RON 115,149.

