يتراوح متوسط إجمالي تعويض محاسب in United States في Cepheid من $126K إلى $176K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cepheid. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$136K - $158K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$126K$136K$158K$176K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محاسب في Cepheid in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $176,120. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Cepheid لوظيفة محاسب in United States هو $125,800.

موارد أخرى

