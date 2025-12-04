دليل الشركات
Centrum Housing Finance
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • تطوير الأعمال

  • جميع رواتب تطوير الأعمال

Centrum Housing Finance تطوير الأعمال الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض تطوير الأعمال in India في Centrum Housing Finance من ₹377K إلى ₹548K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Centrum Housing Finance. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$4.9K - $5.6K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$4.3K$4.9K$5.6K$6.2K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من تطوير الأعمال المساهمات في Centrum Housing Finance لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Centrum Housing Finance?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض تطوير الأعمال الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تطوير الأعمال في Centrum Housing Finance in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹547,769. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Centrum Housing Finance لوظيفة تطوير الأعمال in India هو ₹377,454.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Centrum Housing Finance

الشركات ذات الصلة

  • DoorDash
  • Netflix
  • Google
  • Square
  • Pinterest
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/centrum-housing-finance/salaries/business-development.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.