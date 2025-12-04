دليل الشركات
Centric Software
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مبيعات in Ireland في Centric Software من €121K إلى €173K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Centric Software. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$160K - $188K
Ireland
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$140K$160K$188K$200K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

💰 عرض الكل الرواتب

ما هي المستويات المهنية في Centric Software?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مبيعات في Centric Software in Ireland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €172,916. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Centric Software لوظيفة مبيعات in Ireland هو €121,189.

