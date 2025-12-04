دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض كاتب تقني in United States في CentralSquare Technologies من $40.5K إلى $57.8K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CentralSquare Technologies. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$46.4K - $54.3K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$40.5K$46.4K$54.3K$57.8K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

💰 عرض الكل الرواتب

ما هي المستويات المهنية في CentralSquare Technologies?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة كاتب تقني في CentralSquare Technologies in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $57,798. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CentralSquare Technologies لوظيفة كاتب تقني in United States هو $40,508.

