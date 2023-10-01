دليل الشركات
Centerview Partners الرواتب

الراتب الوسطي في Centerview Partners هو $330,000 لمنصب مصرفي استثماري . يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Centerview Partners. آخر تحديث: 11/20/2025

مصرفي استثماري
Median $330K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Centerview Partners هي مصرفي استثماري بتعويض إجمالي سنوي قدره $330,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Centerview Partners هو $330,000.

