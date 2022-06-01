دليل الشركات
Centerbase
Centerbase الرواتب

الراتب الوسطي في Centerbase هو $114,425 لمنصب مدير منتج . يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Centerbase. آخر تحديث: 9/9/2025

$160K

مدير منتج
$114K
