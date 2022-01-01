دليل الشركات
Centene
Centene المزايا

القيمة الإجمالية المقدرة: $450

مخصص لـ Centene
  • Extended Emergency Sick Leave

    Centene allows for up to 10 days of emergency paid sick leave for those who have COVID-19 or need to care for family members with COVID-19.

  • Extended Crisis Volunteer Paid Time Off

    Centene provides up to three months paid leave for clinical professionals to serve their communities.

    • المنزل
  • Remote Work

  • Bereavement Leave

  • Adoption Assistance

    • المالية والتقاعد
  • 401k

  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

  • Flexible Spending Account (FSA)

    • الامتيازات والخصومات
  • Tuition Reimbursement

    • أخرى
  • Referral Bonus

  • Volunteer Time Off

    موارد أخرى