أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Cengage in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $115,400. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.