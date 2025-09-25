دليل الشركات
CarGurus
CarGurus مدير برنامج تقني الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير برنامج تقني in United States في CarGurus من $147K إلى $201K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CarGurus. آخر تحديث: 9/25/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$159K - $189K
United States
$147K$159K$189K$201K
$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في CarGurus، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برنامج تقني في CarGurus in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $201,250. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CarGurus لوظيفة مدير برنامج تقني in United States هو $147,000.

