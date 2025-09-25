دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس حلول in United States في CarGurus من $223K إلى $305K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CarGurus. آخر تحديث: 9/25/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$241K - $286K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$223K$241K$286K$305K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في CarGurus، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

El paquet salarial més alt reportat per a un مهندس حلول a CarGurus in United States és una compensació total anual de $304,750. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CarGurus per al rol de مهندس حلول in United States és $222,600.

