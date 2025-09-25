دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مصمم منتجات in United States الوسطية في CarGurus $187K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CarGurus. آخر تحديث: 9/25/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
CarGurus
Product Designer
Boston, MA
إجمالي سنوي
$187K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
$150K
Stock (/yr)
$22K
مكافأة
$15K
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
11+ سنوات
ما هي المستويات المهنية في CarGurus?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافة راتب

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
عرض الوظائف المتاحة

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في CarGurus، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مصمم منتجات at CarGurus in United States sits at a yearly total compensation of $380,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CarGurus for the مصمم منتجات role in United States is $183,750.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ CarGurus

