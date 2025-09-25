يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير تصميم المنتجات in United States في CarGurus من $184K إلى $262K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CarGurus. آخر تحديث: 9/25/2025
متوسط إجمالي التعويضات
في CarGurus، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)