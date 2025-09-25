دليل الشركات
CarGurus
CarGurus عالم بيانات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض عالم بيانات in United States في CarGurus من $126K إلى $179K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CarGurus. آخر تحديث: 9/25/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$143K - $169K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$126K$143K$169K$179K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في CarGurus، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a عالم بيانات at CarGurus in United States sits at a yearly total compensation of $178,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CarGurus for the عالم بيانات role in United States is $125,955.

