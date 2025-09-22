دليل الشركات
Canoo
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس ميكانيكي

  • جميع رواتب مهندس ميكانيكي

Canoo مهندس ميكانيكي الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس ميكانيكي in United States الوسطية في Canoo $132K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Canoo. آخر تحديث: 9/22/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Canoo
Mechanical Engineer
Los Angeles, CA
إجمالي سنوي
$132K
المستوى
Junior
الراتب الأساسي
$112K
Stock (/yr)
$20K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
6 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Canoo?

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Canoo، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس ميكانيكي الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس ميكانيكي at Canoo in United States sits at a yearly total compensation of $321,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canoo for the مهندس ميكانيكي role in United States is $140,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Canoo

الشركات ذات الصلة

  • Berkshire Hathaway
  • T-Mobile
  • East West Bank
  • Aeva
  • Tesla
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى