يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل مالي in United States في Canoo من $143K إلى $196K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Canoo. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$155K - $184K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$143K$155K$184K$196K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Canoo، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a محلل مالي at Canoo in United States sits at a yearly total compensation of $195,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canoo for the محلل مالي role in United States is $142,800.

