Canoo
Canoo محلل أعمال الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أعمال in United States في Canoo من $75.6K إلى $104K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Canoo. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$81.9K - $97.2K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$75.6K$81.9K$97.2K$104K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Canoo، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

O pacote salarial com maior remuneração relatado para محلل أعمال na Canoo in United States é uma remuneração total anual de $103,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Canoo para a função de محلل أعمال in United States é $75,600.

