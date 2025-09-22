دليل الشركات
Canadian National Railway
Canadian National Railway عالم بيانات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in Canada الوسطية في Canadian National Railway CA$137K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Canadian National Railway. آخر تحديث: 9/22/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Canadian National Railway
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
إجمالي سنوي
CA$137K
المستوى
L7
الراتب الأساسي
CA$121K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$15.7K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Canadian National Railway?

CA$226K

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Canadian National Railway in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$141,400. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Canadian National Railway لوظيفة عالم بيانات in Canada هو CA$136,975.

