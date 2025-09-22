دليل الشركات
Canaccord Genuity
Canaccord Genuity مصرفي استثماري الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مصرفي استثماري in United States الوسطية في Canaccord Genuity $180K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Canaccord Genuity. آخر تحديث: 9/22/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Canaccord Genuity
Senior Investment Banking Analyst
Boston, MA
إجمالي سنوي
$180K
المستوى
2
الراتب الأساسي
$90K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$90K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
2 سنوات
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en مصرفي استثماري hos Canaccord Genuity in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $245,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Canaccord Genuity for مصرفي استثماري rollen in United States er $200,000.

