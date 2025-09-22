دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض باحث تجربة المستخدم in United States في Calendly من $180K إلى $246K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Calendly. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$195K - $231K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$180K$195K$231K$246K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Calendly، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk باحث تجربة المستخدم di Calendly in United States mencapai total kompensasi tahunan $245,985. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Calendly untuk posisi باحث تجربة المستخدم in United States adalah $179,676.

