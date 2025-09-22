دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United States الوسطية في Calendly $175K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Calendly. آخر تحديث: 9/22/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Calendly
Software Engineer
Atlanta, GA
إجمالي سنوي
$175K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$160K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$15K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Calendly?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Calendly، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات متكامل

مهندس موثوقية الموقع

الأسئلة الشائعة

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste مهندس برمجيات chez Calendly in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $217,150. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Calendly pour le poste مهندس برمجيات in United States est de $160,210.

