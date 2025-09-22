دليل الشركات
Calendly مدير علوم البيانات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير علوم البيانات in United States في Calendly من $246K إلى $351K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Calendly. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$282K - $330K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$246K$282K$330K$351K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Calendly، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير علوم البيانات في Calendly in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $351,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Calendly لوظيفة مدير علوم البيانات in United States هو $246,000.

