بايت دانس الرواتب

تتراوح رواتب ByteDance من $16,519 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محاسب في الحد الأدنى إلى $1,207,230 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في بايت دانس . آخر تحديث: 11/21/2025