بايت دانس الرواتب

تتراوح رواتب ByteDance من $16,519 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محاسب في الحد الأدنى إلى $1,207,230 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في بايت دانس. آخر تحديث: 11/21/2025
20%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
30%
سنة 4
في ByteDance، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
30% يستحق في 4th-سنة (7.50% ربع سنوي)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
35%
سنة 4
في ByteDance، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
15% يستحق في 1st-سنة (15.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
35% يستحق في 4th-سنة (35.00% سنوياً)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في ByteDance، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
12 month cliff and vests quarterly.
