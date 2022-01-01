دليل الشركات
بايت دانس الرواتب

تتراوح رواتب ByteDance من $16,519 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محاسب في الحد الأدنى إلى $1,207,230 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في بايت دانس. آخر تحديث: 11/21/2025

ByteDance logo
+$25K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
مهندس برمجيات
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

مهندس أي أو إس

مهندس البرمجيات المحمولة

مهندس البرمجيات الأمامية

مهندس التعلم الآلي

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس الشبكات

مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

مهندس البيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس برمجيات الأمان

مهندس موثوقية الموقع

مهندس برمجيات الواقع الافتراضي

مدافع عن المطورين

عالم أبحاث

مدير منتجات
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
تسويق
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

مدير تسويق المنتجات

عالم بيانات
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
مصمم منتجات
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

مصمم تجربة المستخدم

مصمم واجهة المستخدم

مبيعات
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

مدير الحسابات التنفيذي

مدير الحسابات

مسؤول توظيف
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

باحث عن المواهب

موظف توظيف القيادات

موظف التوظيف التقني

مدير برامج
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
مدير هندسة البرمجيات
3-1 $584K
3-2 $794K
مدير برامج تقنية
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
موارد بشرية
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
محلل أمن سيبراني
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
محلل أعمال
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
محلل بيانات
1-2 $125K
2-1 $163K
مدير مشاريع
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
مدير عمليات الأعمال
2-1 $167K
2-2 $208K
عمليات الأعمال
Median $235K
تطوير الأعمال
Median $165K
الثقة والأمان
Median $118K
باحث تجربة المستخدم
2-2 $237K
3-1 $296K
مدير علوم البيانات
Median $409K
مدير الشراكات
Median $205K
محلل مالي
Median $150K
مهندس أجهزة
Median $350K
قانوني
Median $127K

مستشار قانوني

مستشار إداري
Median $200K
عمليات التسويق
Median $89.9K
تقني معلومات
Median $74.1K
عمليات الإيرادات
Median $120K
مهندس حلول
Median $278K

مهندس البيانات المعماري

مهندس الأمان السحابي المعماري

محاسب
$16.5K

محاسب تقني

مساعد إداري
$49.8K
رئيس الأركان
$247K
كاتب إعلاني
$63.3K
التطوير المؤسسي
$233K
خدمة العملاء
$50.5K
نجاح العملاء
$73.8K
مصمم جرافيك
$48.3K
مهندس ميكانيكي
$286K
مهندس بصريات
$387K
مدير تصميم المنتجات
$385K
الشؤون التنظيمية
$108K
مهندس مبيعات
$65.3K
كاتب تقني
$129K
المكافآت الإجمالية
$304K
مستثمر رؤوس أموال مخاطرة
$91.9K
جدول الاستحقاق

20%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

30%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في ByteDance، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 30% يستحق في 4th-سنة (7.50% ربع سنوي)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

35%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في ByteDance، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 15% يستحق في 1st-سنة (15.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 35% يستحق في 4th-سنة (35.00% سنوياً)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في ByteDance، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

12 month cliff and vests quarterly.

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في ByteDance هي مهندس برمجيات at the 4-1 level بتعويض إجمالي سنوي قدره $1,207,230. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ByteDance هو $209,525.

موارد أخرى

