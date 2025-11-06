دليل الشركات
Bucketplace
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Seoul Capital Area

Bucketplace مهندس برمجيات الرواتب في Seoul Capital Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Seoul Capital Area الوسطية في Bucketplace ₩97.59M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bucketplace. آخر تحديث: 11/6/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
إجمالي سنوي
₩97.59M
المستوى
L4
الراتب الأساسي
₩92.94M
Stock (/yr)
₩0
مكافأة
₩4.65M
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Bucketplace?
Block logo
+₩81.68M
Robinhood logo
+₩125.33M
Stripe logo
+₩28.16M
Datadog logo
+₩49.29M
Verily logo
+₩30.98M
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس البرمجيات الخلفية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Bucketplace in Seoul Capital Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₩144,498,817. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Bucketplace لوظيفة مهندس برمجيات in Seoul Capital Area هو ₩101,044,529.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Bucketplace

الشركات ذات الصلة

  • Dropbox
  • Google
  • Databricks
  • Airbnb
  • LinkedIn
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى