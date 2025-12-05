دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض عالم بيانات in United States في BS&A Software من $53.3K إلى $76.1K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في BS&A Software. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$61.1K - $71.5K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$53.3K$61.1K$71.5K$76.1K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

💰 عرض الكل الرواتب

ما هي المستويات المهنية في BS&A Software?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في BS&A Software in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $76,050. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في BS&A Software لوظيفة عالم بيانات in United States هو $53,300.

موارد أخرى

