Brown-Forman
Brown-Forman مدير علوم البيانات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير علوم البيانات in Mexico في Brown-Forman من MX$915K إلى MX$1.33M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Brown-Forman. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$55.6K - $64.5K
Mexico
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$49K$55.6K$64.5K$71.1K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير علوم البيانات في Brown-Forman in Mexico تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره MX$1,328,344. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Brown-Forman لوظيفة مدير علوم البيانات in Mexico هو MX$915,330.

موارد أخرى

