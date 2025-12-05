دليل الشركات
Brown-Forman
Brown-Forman محلل بيانات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل بيانات in Mexico في Brown-Forman من MX$303K إلى MX$424K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Brown-Forman. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$17.5K - $20.4K
Mexico
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$16.2K$17.5K$20.4K$22.7K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Brown-Forman?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Brown-Forman in Mexico تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره MX$423,954. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Brown-Forman لوظيفة محلل بيانات in Mexico هو MX$302,824.

