أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Brown-Forman in Mexico تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره MX$423,954. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.