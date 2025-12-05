دليل الشركات
Brooklyn Chinese-American Association
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس برمجيات in Ghana في Brooklyn Chinese-American Association من GHS 1.37M إلى GHS 1.91M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Brooklyn Chinese-American Association. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$136K - $160K
Ghana
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$127K$136K$160K$176K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Brooklyn Chinese-American Association in Ghana تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره GHS 1,911,335. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Brooklyn Chinese-American Association لوظيفة مهندس برمجيات in Ghana هو GHS 1,372,240.

