أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Bright Money in Greater Bengaluru تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹4,188,455. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.