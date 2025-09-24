دليل الشركات
Bright Horizons مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United States الوسطية في Bright Horizons $123K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bright Horizons. آخر تحديث: 9/24/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Bright Horizons
Java Developer Ii
Newton, MA
إجمالي سنوي
$123K
المستوى
2
الراتب الأساسي
$123K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
14 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Bright Horizons?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για مهندس برمجيات στην Bright Horizons in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $150,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bright Horizons για τον ρόλο مهندس برمجيات in United States είναι $123,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Bright Horizons

