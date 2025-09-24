دليل الشركات
Bright Health
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Bright Health مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United States الوسطية في Bright Health $127K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bright Health.

الحزمة المتوسطة
company icon
Bright Health
Software Engineer II
Los Angeles, CA
إجمالي سنوي
$127K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
$116K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$11.6K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Bright Health?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

