Bowery Farming
Bowery Farming الرواتب

نطاق رواتب Bowery Farming يتراوح من $137,700 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مهندس ميكانيكي في الطرف الأدنى إلى $298,500 لـ عالم البيانات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Bowery Farming. آخر تحديث: 8/20/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $155K
عالم البيانات
$299K
مهندس ميكانيكي
$138K

مدير المنتج
$188K
الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Bowery Farming هو عالم البيانات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $298,500. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Bowery Farming هو $171,580.

