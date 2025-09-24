دليل الشركات
  • الرواتب
  • مدير هندسة البرمجيات

  • جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

Bosch Global مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يبلغ مجموع تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States في Bosch Global $192K لكل year لمستوى SL1. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $192K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bosch Global. آخر تحديث: 9/24/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
EG16
Team Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
Senior Manager
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
Vice President
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
ما هي المستويات المهنية في Bosch Global?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Bosch Global in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $260,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Bosch Global لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in United States هو $206,000.

