يبلغ مجموع تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States في Bosch Global $192K لكل year لمستوى SL1. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $192K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bosch Global. آخر تحديث: 9/24/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
EG16
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
