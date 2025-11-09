دليل الشركات
Bosch Global
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

مهندس برمجيات المستوى

EG15

المستويات في Bosch Global

مقارنة المستويات
  1. EG12
  2. EG13
  3. EG14
    4. عرض 6 مستويات أكثر
المتوسط سنوي إجمالي التعويضات
HUF 43,189
الراتب الأساسي
HUF 14,246,385
منح الأسهم ()
HUF 0
المكافآت
HUF 696,836
Block logo
+HUF 20.07M
Robinhood logo
+HUF 30.79M
Stripe logo
+HUF 6.92M
Datadog logo
+HUF 12.11M
Verily logo
+HUF 7.61M
Don't get lowballed
أحدث المرتبات المقدمة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Bosch Global

الشركات ذات الصلة

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى