Bosch Global
مهندس برمجيات المستوى

EG14

المستويات في Bosch Global

  1. EG12
  2. EG13
  3. EG14
المتوسط سنوي إجمالي التعويضات
€95,553
الراتب الأساسي
€80,605
منح الأسهم ()
€0
المكافآت
€3,099
+€50.8K
+€78K
+€17.5K
+€30.7K
+€19.3K
أحدث المرتبات المقدمة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
