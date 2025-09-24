يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Germany في Bosch Global من €67.5K لكل year لمستوى EG12 إلى €76.7K لكل year لمستوى SL4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Germany الوسطية yearياً €88.7K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bosch Global. آخر تحديث: 9/24/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
EG12
€67.5K
€65.1K
€0
€2.4K
EG13
€77.6K
€69K
€0
€8.6K
EG14
€83.6K
€80.8K
€0
€2.8K
EG15
€90.4K
€89.2K
€0
€1.2K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
