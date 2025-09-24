دليل الشركات
Bosch Global
Bosch Global محلل أمن سيبراني الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل أمن سيبراني الوسطية في Bosch Global €72.8K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bosch Global. آخر تحديث: 9/24/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Bosch Global
SAP Security
Stuttgart, BW, Germany
إجمالي سنوي
€72.8K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
€72.8K
Stock (/yr)
€0
مكافأة
€0
سنوات العمل بالشركة
7 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Bosch Global?

€142K

أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

Najvyšší platový balíček pre pozíciu محلل أمن سيبراني v Bosch Global predstavuje ročnú celkovú odmenu €76,809. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Bosch Global pre pozíciu محلل أمن سيبراني je €72,753.

موارد أخرى